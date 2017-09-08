Депутаты Сыктывкара не перевели спорный участок в Орбите под зеленую зону

На заседание совета Сыктывкара 8 сентября выносилось в одном вопросе изменение статуса трех участков. Среди них - спорный участок в Орбите. Депутат Юрий Шарыгин выступил с поправкой - он предложил отложить решение до постановления суда. Его поддержала депутат Надежда Цветкова. А Илья Богданов высказался против. Тем не менее 23 депутата из 27 присутствовавших проголосовали за поправку.

Таким образом участок на пересечении улицы Печорской и Октябрьского проспекта из участка под частную застройку перевели в многоэтажную. Участок на улице Димитрова перевели в зеленую зону. А участок в Орбите остался в числе зон под жилую застройку.

До активистов Орбиты ранее доходили слухи о том, что так и произойдет. Они обращались с просьбой получить данные о результатах голосования, чтобы знать пофамильно тех, кто их не поддержал.

Следующее заседание суда по расторжению договора между мэрией и «Ассорти-Плюс» назначено на 14 сентября.

*** В конце 2016 года в Сыктывкаре появилась информация, что на участке вблизи перекрестка улиц Тентюковской и Петрозаводской планируется строительство гостевой парковки, а затем и многоэтажного дома. Жители соседних домов выяснили, что арендатором территории в более чем 9 тысяч квадратных метров является компания «Ассорти-Плюс». Она действительно планировала построить на этом месте гостевую парковку. Данные о строительстве жилого комплекса на этом участке не подтвердились.

Весной 2017 года участок обнесли забором, начались работы по обустройству парковки. Жители соседних домов активизировались: несколько раз они встречались на улице, чтобы высказать свой протест и собрать подписи в пользу появления на этом месте сквера.

В конце апреля жителей Орбиты пригласили на встречу с представителями совета города, мэрии и застройщика. Народ высказался против появления парковки – люди уверены, что жильцы ближайших домов не станут оставлять там свои автомобили. Большинство поддержало идею появления сквера, некоторые высказались за создание социальных объектов.

Представитель «Ассорти-Плюс» отметил, что компания честно выполняет все условия договора аренды, а народ подталкивает администрацию к нарушению закона, требуя расторгнуть контракт и отказаться от проекта, который включен в план развития столицы.

Эти доводы показались собравшимся неубедительными. По итогам встречи жители Орбиты потребовали перевести участок из земель под жилую застройку в земли, отведенные для скверов (чтобы гарантированно избежать появления на этом месте многоэтажки), обязать «Ассорти-Плюс» восстановить уже перекопанный участок и включить эту территорию в программу благоустройства.

Глава Коми Сергей Гапликов в начале мая высказался в поддержку горожан и их инициативы построить на этом участке зону отдыха. После этого мэрия пригласила местных жителей на встречу, где глава города Валерий Козлов сказал, что администрация обратилась к руководству «Ассорти-Плюс» с просьбой расторгнуть договор аренды в двустороннем порядке.

В середине мая в администрации Сыктывкара состоялось заседание комиссии по землепользованию и строительству, которая рассматривала перевод спорного участка из земель под жилое строительство (Ж1) в «зеленую зону» (Р5). Все члены комиссии проголосовали за эти изменения.

«Ассорти-Плюс» должна была ответить мэрии до 5 июня. Все это время на участке велись работы. Мэрия заявила, что готова через суд добиваться расторжения договора аренды. Ответ от предпринимателей поступил 2 июня. В нем компания предлагала отложить переговоры до 26 июня. Администрация восприняла такой ответ как отказ, и 6 июня подала иск в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. И 7 июня суд временно запретил строительство парковки в Орбите, а также производить какие-либо регистрационные действия на спорном участке. Работы были прекращены, техника вывезена.

В середине июня в мэрии состоялись общественные слушания, где были высказаны мнения как за сквер, так и за парковку. Защитники территории отмечали, что арендатор земли и риелторы заплатили людям за участие в дебатах.

Несмотря на требования «Ассорти-Плюс» второй арбитражный апелляционный суд в Кирове 14 августа оставил в силе решение об остановке строительных работ на участке.

Представители «Ассорти-Плюс» считают, что пункт договора, по которому возможно одностороннее расторжение отношений, ничтожен и делает компанию слабой стороной. Также они заявили, что из-за действий администрации возможные убытки фирмы могут достичь 20 миллионов рублей.

За перевод земельного участка в зону тематических парков высказалось 1724 жителя, против – 295 человек. Вопрос вынесли на обсуждение совета города.

Фото из группы «Орбита против строительства» во «ВКонтакте»