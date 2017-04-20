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Четверг, 20 апреля 2017, 20:05
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20:05
Автоперевозчиков в Коми хотят вывести из тени до 2018 года

Треть перевозок на автобусах и такси в регионе нелегальна.

Как сообщил 20 апреля на заседании регионального правительства министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов, сделанные с мая прошлого года первые шаги по борьбе с нелегальными перевозками позволяют в течение этого года вывести из тени практически весь транспорт. Он отметил, что уровень нелегальных перевозок в регионе составляет около 30 процентов. К примеру, если в целом по направлению Сыктывкар - Ухта объем рынка превышает два миллиарда рублей, то в его теневой части находится около 600-700 миллионов.

По его словам, работать на рынке в открытом режиме компаниям мешают неоптимальные тарифы, которые ведут к отсутствию заинтересованности. Сейчас же в Коми самые низкие тарифы на фоне соседних регионов. Он привел в пример Санкт-Петербург, где стоимость билетов 40 рублей, Мурманск (28 рублей), Вологду и Северодвинск (25 рублей). При этом размер зарплаты водителей и стоимость горюче-смазочных материалов там, как правило, ниже чем в республике. Это порождает практически изношенный автопарк, который обновлять нет желания. В настоящее время на маршруты зачастую выпускают автобусы, износ которых достигает 17 лет.

Для решения проблемы в ближайшие годы планируется продолжить повышение качества услуг, обновление автопарка, внедрение системы электронных платежей, перевод транспорта на газомоторное топливо, повышение дисциплины перевозчиков. Продолжится оборудование автобусов системой ГЛОНАСС, которую сейчас используют не более 30 процентов частных перевозчиков.

Мэр Ухты Магомед Османов рассказал о ситуации с перевозками в городе. По его словам, ежедневно на улицы выходит недостаточное число автобусов, частники сами решают выполнять рейсы или нет, так как понимают, что их не могут отстранить из-за нехватки кадров. Ночью автобусы стоят во дворах, а не на спецстоянке. Некоторые предприниматели переоборудовали микроавтобусы, сняв 5 из 13 сидений, и стали ездить по лицензии под видом такси, дублируя схему движения некоторых маршрутов. Разрешение же им выдали в правительстве республики. Теперь для борьбы с ними стали ставить дорожные знаки, запрещающие остановку. Это тоже вызвало недовольство у горожан.

Н.Герасимов назвал совместной бедой процесс вывода ненормативных «Газелей» за рамки транспортного обслуживания. «Пока не достигнем системы в этой сфере, то будет этот хаос продолжаться. Сегодня в такси можно превратить хоть КамАЗ. Это позволяет федеральное законодательство», - прокомментировал он.

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Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкарУхта
Общество
Социум
таксистыПассажирские перевозкинелегальный бизнес
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Комментарии

ОН
20.04.2017 - 20:56
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нелегалы работают на себя и поэтому стараются оказывать услуги, и проезд у них дешевле, они помогают людям и те им благодарны

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