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Суббота, 29 апреля 2017, 12:55
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12:55
В больнице скончался еще один пострадавший в ДТП с автобусом на трассе в Удорском районе

Им оказался 45-летний мужчина.

ДТП произошло 17 апреля на трассе Кослан - Усогорск в Удорском районе. По предварительным данным, водитель грузового «Урала» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшим навстречу. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пострадавшими числились около 40 человек. Как оказалось, половина пассажиров ехала в автобусе стоя, так как он был перегружен.

В отношении 34-летнего водителя снегоуборщика, который использовался с нарушениями, возбудили уголовное дело. Его заподозрили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура проверяет деятельность дорожной компании и владельца рейсового автобуса.

Число погибших в ДТП возросло до двух. Пострадавшая 4-летняя девочка 21 апреля скончалась в больнице.

Водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц«). Суд 26 апреля избрал в отношении жителя поселка Кослан меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина не отрицает свою причастность к совершению ДТП. Расследование дела продолжается.

Как сообщили »КомиОнлайну" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в ночь на 29 апреля в удорской районной больнице скончался 45-летний мужчина, которого доставили туда с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. Причина его смерти выясняется. В медучреждениях остаются 18 пострадавших в ДТП. В республиканской больнице находятся десять человек. Семь пациентов находятся в удорской больнице в состоянии средней степени тяжести. Один мальчик лечится в региональной детской клинической больнице.

Фото ГУ МЧС по Коми

Владилен Олофинский
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Удорский район
Происшествия
Социум
ДТПавтобуспострадавшийКослан
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Комментарии

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29.04.2017 - 13:43
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Сегодня умер замечательный человек,друг с Большой буквы...Корчинский Степан Леонидович..Весть о смерти — страшный удар! Больно даже подумать о том, что мы больше его не увидим.Машенька,дети-Коля,Катюша,Анна,Андрюша...примите мои самые искренние соболезнования...Я выражаю искреннее сочувствие всем вам и знаю, это очень грустное и печальное для вас время. Я знаю из своей жизни, насколько глубоки потери, когда ты понимаешь, что его больше не будет в вашей жизни. Я могу вам сказать, единственное, что может помочь пережить вам вашу потерю — это ваши воспоминания. Ваш муж и отец прожил долгую и полноценную жизнь и многого достиг в своей жизни. Его всегда будут помнить как трудолюбивого, умного и любящего человека.Мои мысли и молитвы будут со всеми вами
P.S.Еще одну жизнь унесла эта проклятая авария ,произошедшая 17 апреля...Степан был одним из пострадавших....

горе в Кослане
29.04.2017 - 13:44
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Сегодня ночью случилась беда для всех , кто знал, общался с Степаном Корчинским,.Сегодня ночью его не стало. В это трудно поверить и трудно смириться, что тебя, Степан , нет....... Господи . помоги его семье справиться с этим горем....Степан тоже ехал в этом автобусе 17 апреля... Просто не укладывается в голове и не вмещается в сердце..... Царствие Небесное, тебе наш ,Степан......

света
29.04.2017 - 13:45
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Степан был лучшим другом нашей семьи. Очень тяжело осознавать, что его больше нет.., что мы не услышим его громкий, веселый голос, его шутки... Он был честным и справедливым человеком. Пусть земля тебе, Степан, будет пухом.

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