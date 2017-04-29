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12:55 В больнице скончался еще один пострадавший в ДТП с автобусом на трассе в Удорском районе
Им оказался 45-летний мужчина.
ДТП произошло 17 апреля на трассе Кослан - Усогорск в Удорском районе. По предварительным данным, водитель грузового «Урала» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшим навстречу. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пострадавшими числились около 40 человек. Как оказалось, половина пассажиров ехала в автобусе стоя, так как он был перегружен.
В отношении 34-летнего водителя снегоуборщика, который использовался с нарушениями, возбудили уголовное дело. Его заподозрили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Прокуратура проверяет деятельность дорожной компании и владельца рейсового автобуса.
Число погибших в ДТП возросло до двух. Пострадавшая 4-летняя девочка 21 апреля скончалась в больнице.
Водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц«). Суд 26 апреля избрал в отношении жителя поселка Кослан меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина не отрицает свою причастность к совершению ДТП. Расследование дела продолжается.
Как сообщили »КомиОнлайну" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в ночь на 29 апреля в удорской районной больнице скончался 45-летний мужчина, которого доставили туда с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. Причина его смерти выясняется. В медучреждениях остаются 18 пострадавших в ДТП. В республиканской больнице находятся десять человек. Семь пациентов находятся в удорской больнице в состоянии средней степени тяжести. Один мальчик лечится в региональной детской клинической больнице.
Фото ГУ МЧС по Коми
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Комментарии
Сегодня умер замечательный человек,друг с Большой буквы...Корчинский Степан Леонидович..Весть о смерти — страшный удар! Больно даже подумать о том, что мы больше его не увидим.Машенька,дети-Коля,Катюша,Анна,Андрюша...примите мои самые искренние соболезнования...Я выражаю искреннее сочувствие всем вам и знаю, это очень грустное и печальное для вас время. Я знаю из своей жизни, насколько глубоки потери, когда ты понимаешь, что его больше не будет в вашей жизни. Я могу вам сказать, единственное, что может помочь пережить вам вашу потерю — это ваши воспоминания. Ваш муж и отец прожил долгую и полноценную жизнь и многого достиг в своей жизни. Его всегда будут помнить как трудолюбивого, умного и любящего человека.Мои мысли и молитвы будут со всеми вами
P.S.Еще одну жизнь унесла эта проклятая авария ,произошедшая 17 апреля...Степан был одним из пострадавших....
Сегодня ночью случилась беда для всех , кто знал, общался с Степаном Корчинским,.Сегодня ночью его не стало. В это трудно поверить и трудно смириться, что тебя, Степан , нет....... Господи . помоги его семье справиться с этим горем....Степан тоже ехал в этом автобусе 17 апреля... Просто не укладывается в голове и не вмещается в сердце..... Царствие Небесное, тебе наш ,Степан......
Степан был лучшим другом нашей семьи. Очень тяжело осознавать, что его больше нет.., что мы не услышим его громкий, веселый голос, его шутки... Он был честным и справедливым человеком. Пусть земля тебе, Степан, будет пухом.
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