В Удорском районе к 2018 году запустят ферму и молочный цех

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, до конца текущего года в Удорском районе планируется завершение строительства коровника на 100 голов крупного рогатого скота привязного содержания в селе Чернутьево. В настоящее время на ферме ведутся завершающие работы - монтаж оборудования. А новый модульный цех по переработке молока запустят до конца года в поселке Усогорске. Власти района уверены, что это поможет решить проблему сбыта сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.

«Самообеспеченность района молоком составляет лишь 10 процентов. Земельные площади района позволяют содержать как минимум две тысячи голов дойного стада. К этому должны стремиться власти и аграрии Удорского района. В муниципалитете больше 10 тысяч гектаров сельхозугодий. Необходимо навести порядок с землей. Провести полную инвентаризацию, разобраться с паями - вот главная задача местных властей», - заявил заместитель председателя правительства Коми Анатолий Князев.

«Развитие сельского хозяйства в районе зависит от того, как будет организован сбыт и реализация сельскохозяйственной продукции наших производителей. Запуск нового молочного цеха позволит обеспечить наличие на местном рынке пакетированного молока собственного производства, что автоматически решит проблему поставки молока в бюджетные учреждения», - отметил руководитель районной администрации Николай Жилин.

По словам вице-премьера региона А.Князева, самый верный способ решить проблему сбыта продукции местных товаропроизводителей - объединяться в сельскохозяйственные кооперативы.

«Министерство не может поддерживать каждого фермера, который хочет заняться переработкой продукции, имея небольшие объемы. Это неэффективное расходование средств. Нужны объемы, чтобы организовать переработку, именно для этого нужно объединяться. А мы в свою очередь можем выделять гранты. Министерство готово пересмотреть объемы государственной поддержки и увеличить финансирование грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов», - обратился к аграриям А.Князев.

Напомним, в февраля этого года появилась информация, что в Удорском районе закрылся единственный молокозавод.

*** В апреле 2016 года министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми заявило, что в регионе будут созданы условия для повышения самообеспеченности молоком до 100 процентов. На тот момент республика обеспечивала себя молоком всего на 24 процента. Позже стало известно, что к 2021 году регион должен выйти как минимум на 31,4 процента самообеспечения по молоку, то есть увеличить производство молока до 70 тысяч тонн в год, что на 15 тысяч тонн больше показателей 2016-го.

Чтобы приблизиться к этому результату, глава республики Сергей Гапликов увеличил финансирование сельского хозяйства на 95 миллионов рублей, которые решили направить на реализацию инвестпроектов по строительству молочных ферм. Планировалось привлекать и дополнительные средства из федерального бюджета. В мае 2016-го Минсельхоз принял решение оказывать поддержку предприятиям, которые производят больше продукции и укрупненным производствам. Также в регионе возобновили субсидии на приобретение крупного рогатого скота. Было решено искать инвесторов, в том числе для расширения молочного производства. А чтобы прокормить животных, С.Гапликов предложил вместо борщевика выращивать кукурузу.

В Койгородском районе решили построить два коровника на 300 голов, в Корткеросском районе – ферму на 780 коров, и уже открылся уникальный телятник на 300 голов, в котором телят выпаивает робот. Новый коровник в Прилузском районе хотят заселить заграничными животными. А на месте сгоревшего коровника в усть-куломской деревне построили современную ферму на 200 коров. Кроме того, инвесторы рассматривают Жешарт в качестве площадки для мегафермы с молокозаводом. Есть шансы, что в 2017 году проект начнут реализовывать. Молочную ферму прописали и Троицко-Печорскому району.

Всего в 2016 году в Коми произвели 54,3 тысячи тонн молока, что больше, чем в 2015-м, на 0,2 процента. Надой молока на одну корову (без учета данных микропредприятий) составил 4278 килограммов против 4211 килограммов в 2015-м.

Несмотря на принятые меры и общее замедление темпов роста цен, молоко в 2016 году молоко в среднем по республике подорожало на 1-7 процентов.

Фото с сайта pixabay.com