Мэрия Сыктывкара не видит помех для перевода участка под автостоянку в Орбите из жилой зоны в зеленую

На брифинге 25 сентября мэр столицы Коми Валерий Козлов заявил, что судебный процесс и строительные работы не мешают переводу участка на углу улиц Тентюковской и Петрозаводской в сыктывкарской Орбите из зоны под жилую застройку в зеленую зону.

«Я считаю, что перевод зоны никак не мешал и не мешает ни судебному процессу, ни заявленной рекламе о строительстве стоянки. Мы рассмотрим вопрос о вынесении данного изменения отдельно на сессию совета города», - сказал он. Точные сроки не называются, поскольку большинство депутатов высказалось за то, чтобы дождаться решения суда. Но в любом случае к этому вопросу администрация планирует вернуться. И решение в целом будет принято, либо отклонено депутатским корпусом, пояснил руководитель администрации Сыктывкара.

«Ничего не мешает перевести участок из зоны Ж1 в зону Р5, мы продолжаем работать над этим», - подчеркнул В.Козлов.

*** В конце 2016 года в Сыктывкаре появилась информация, что на участке вблизи перекрестка улиц Тентюковской и Петрозаводской планируется строительство гостевой парковки, а затем и многоэтажного дома. Жители соседних домов выяснили, что арендатором территории в более чем 9 тысяч квадратных метров является компания «Ассорти-Плюс». Она действительно планировала построить на этом месте гостевую парковку. Данные о строительстве жилого комплекса на этом участке не подтвердились.

Весной 2017 года участок обнесли забором, начались работы по обустройству парковки. Жители соседних домов активизировались: несколько раз они встречались на улице, чтобы высказать свой протест и собрать подписи в пользу появления на этом месте сквера.

В конце апреля жителей Орбиты пригласили на встречу с представителями совета города, мэрии и застройщика. Народ высказался против появления парковки – люди уверены, что жильцы ближайших домов не станут оставлять там свои автомобили. Большинство поддержало идею появления сквера, некоторые высказались за создание социальных объектов.

Представитель «Ассорти-Плюс» отметил, что компания честно выполняет все условия договора аренды, а народ подталкивает администрацию к нарушению закона, требуя расторгнуть контракт и отказаться от проекта, который включен в план развития столицы.

Эти доводы показались собравшимся неубедительными. По итогам встречи жители Орбиты потребовали перевести участок из земель под жилую застройку в земли, отведенные для скверов (чтобы гарантированно избежать появления на этом месте многоэтажки), обязать «Ассорти-Плюс» восстановить уже перекопанный участок и включить эту территорию в программу благоустройства.

Глава Коми Сергей Гапликов в начале мая высказался в поддержку горожан и их инициативы построить на этом участке зону отдыха. После этого мэрия пригласила местных жителей на встречу, где глава города Валерий Козлов сказал, что администрация обратилась к руководству «Ассорти-Плюс» с просьбой расторгнуть договор аренды в двустороннем порядке.

В середине мая в администрации Сыктывкара состоялось заседание комиссии по землепользованию и строительству, которая рассматривала перевод спорного участка из земель под жилое строительство (Ж1) в «зеленую зону» (Р5). Все члены комиссии проголосовали за эти изменения.

«Ассорти-Плюс» должна была ответить мэрии до 5 июня. Все это время на участке велись работы. Мэрия заявила, что готова через суд добиваться расторжения договора аренды. Ответ от предпринимателей поступил 2 июня. В нем компания предлагала отложить переговоры до 26 июня. Администрация восприняла такой ответ как отказ, и 6 июня подала иск в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. И 7 июня суд временно запретил строительство парковки в Орбите, а также производить какие-либо регистрационные действия на спорном участке. Работы были прекращены, техника вывезена.

В середине июня в мэрии состоялись общественные слушания, где были высказаны мнения как за сквер, так и за парковку. Защитники территории отмечали, что арендатор земли и риелторы заплатили людям за участие в дебатах.

Несмотря на требования «Ассорти-Плюс» второй арбитражный апелляционный суд в Кирове14 августа оставил в силе решение об остановке строительных работ на участке.

Представители «Ассорти-Плюс» считают, что пункт договора, по которому возможно одностороннее расторжение отношений, ничтожен и делает компанию слабой стороной. Также они заявили, что из-за действий администрации возможные убытки фирмы могут достичь 20 миллионов рублей.

За перевод земельного участка в зону тематических парков высказалось 1724 жителя, против – 295 человек. Вопрос вынесли на обсуждение совета города, который 8 сентября не стал спешить с решением и отложил его до постановления суда.

Фото из группы «Орбита против строительства» во «ВКонтакте»