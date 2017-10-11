Выделенных «Интауглю» денег хватит до 2019 года

Как заявил 11 октября на совещании в Госсовете Коми министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов, региональные власти добились выделения на шахту 1,201 миллиарда рублей. Хотя в постановлении правительства России названа сумма в 1,3 миллиарда, но всех денег предприятию не дадут, уточнил Н.Герсимов.

Он рассказал, что средств из резервного фонда хватит, прежде всего, чтобы погасить долги по зарплате, построить новую лаву и фактически добыть 1,25 миллиона тонн угля. «Это задача следующего года. На указанный уголь есть покупатель – Череповецкая ГРЭС. Но это разовое действие. Практически мы на длительную перспективу вопрос не решим», - пояснил министр.

Н.Герасимов сообщил, что власти имеют наработки, чтобы привести в Инту стратегического инвестора и решить задачу кардинально. Это возможно с запуском 843-й лавы. «Пока об этом говорить рано, потому что проведенная работа по получению из резервного фонда средств практически даже для меня является фантастической – я успех оценивал, наверное, в 5 процентов. Сегодняшняя задача – не потерять ни одной копейки», - заключил он.

*** «Интауголь» – второе угледобывающее предприятие в Коми после АО «Воркутауголь». Его основные потребители – электростанции большой мощности, в частности Череповецкая ГРЭС. На предприятии трудятся около 1,5 тысячи человек.

Объем добычи «Интауголь» постоянно снижается: в 2012 году было добыто 2,05 миллиона тонн угля, в 2013-м – 1,77 миллиона тонн, в 2014-м – 1,72 миллиона тонн, в 2015-м – 1,4 миллиона, за 2016 год – 1,22 миллиона. В первом полугодии 2017 года объем добычи составил 295,5 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 36,6 процента.

Последний раз предприятие получало прибыль в 2012 году, она составила 117,4 миллиона рублей. Последующие три года акционерное общество заканчивало с чистым убытком: в 2013-м он составлял 645 миллиона рублей, в 2014-м – 846 миллионов, в 2015-м – 1,1 миллиарда. Данные за 2016 год пока не опубликованы.

С 16 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Коми АО «Шахта «Интауголь» признано банкротом, было введено конкурсное производство. Республика все это время продолжала помогать компании.

Весной 2017 года вместо АО «Шахта «Интауголь» было создано новое АО «Интауголь» (правда, в налоговых органах оно было зарегистрировано еще в апреле 2016-го). Большинство работников перешло на новое предприятие. Руководство компании представило в правительство план по стабилизации работы шахты.

А 1 июня горняки АО «Интауголь» объявили забастовку из-за задержек по зарплате. Вскоре правительство республики направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов перед работниками. Забастовка завершилась 10 июня.

В конце июня на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов заявил, что шахту «Интинская» придется закрыть, если не найдется инвестор, готовый вложить в деятельность предприятия 5 миллиардов рублей. Если это произойдет, придется переселить 28 тысяч человек, потратив на это 30 миллиардов рублей.

Шахтеры 19 августа опубликовали 8-минутное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем говорится о значимости предприятия для города: если «Интауголь» закроют, то пострадает не менее 5 тысяч человек, в будущем население Инты сократится с 27-28 тысяч до 10-12 тысяч человек, закроются садики, школы, больницы, большинство бюджетных и государственных учреждений, малый бизнес и торговля свернут свою деятельность. Глава Коми, в свою очередь, пообещал «не бросать» предприятие».

В сентябре власти региона договорились о реализации интинского угля марки ДСШ (отсев) в ПАО «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС. В начале октября стало известно, что на зарплаты работникам «Интаугля» направили более 24 миллионов рублей.

Фото с сайта rkomi.ru