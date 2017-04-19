Утверждено: апрельские решения совета депутатов Сыктывкара

Новые бюджет и депутат, рост цен на муниципальное жилье и проезд к заречным поселкам.

На заседании совета Сыктывкара 19 апреля депутаты рассмотрели 24 вопроса.

Самое важное решение – правки в бюджет столицы Коми. Депутаты одобрили изменения всех основных параметров главного финансового документа Сыктывкара: доходы выросли на 169,9 миллиона рублей, расходы – на 222,4 миллиона, а дефицит – на 52,6 миллиона рублей.

млрд руб. Бюджет-2017 (принят в декабре 2016-го) Бюджет-2017 (принят в апреле 2017-го) Доходы 6,129 6,299,5 Расходы 6,386 6608,5 Дефицит 0,257 0,309

Были внесены изменения в методику расчета оплаты найма муниципального жилья. По новой формуле, разработанной в Минстрое России, цены для квартиросъемщиков вырастут до пяти раз. Люди, проживающие в аварийном и ветхом жилфонде, и малоимущие за снятые у города квартиры платить не будут.

В Сыктывкаре появилось пять новых официальных скверов в районах улиц: Кутузова и Свободы, Советской и Куратова, Морозова, Пушкина (два сквера). Еще 15 территорий официально отнесли к землям общего пользования, что защищает их от застройки.

Положения ряда подразделений администрации дополнили новыми пунктами. Отныне управления культуры, образования и физической культуры и спорта Сыктывкара будут участвовать в борьбе с терроризмом, а защищать и популяризировать объекты культурного наследия будут управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, городского строительства и землепользования, культуры и образования, а также комитет по управлению муниципальным имуществом. Кстати, границы участков, относящихся к объектам культурного наследия, теперь утверждены и отмечены на специальной карте.

Изменились расчеты тарифов на речные перевозки в городе. Цены на билеты для тех, кто не прописан в заречных поселках, поднимутся до 60 процентов. Также выросла и стоимость перевозки через реку транспорта.

На место выигравшего конкурс на должность мэра Валерия Козлова, отказавшегося от депутатского мандата в совете Сыктывкара, по партийным спискам от «Единой России» пришел Дмитрий Тарасов. Его кандидатуру поддержал местный политсовет.

Было назначено собрание жителей микрорайона Орбита, которые хотят обсудить ход строительства парковки (и, по слухам, многоквартирного дома) на участке, где раньше ежегодно устанавливали новогодний городок. Встреча состоится 26 апреля в 18:00 в мэрии (317 кабинет). Итогом собрания могут стать различные бумаги, но все они носят лишь рекомендательный характер.

Еще несколько вопросов касалось приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с изменениями в региональных законах. Поправки коснулись вопросов предоставления пенсий муниципальным служащим и депутатам. Были подготовлены правки в устав города (они будут обсуждаться 4 мая на публичных слушаниях). Также вновь было отложено вступление в силу новых тарифов на размещение рекламы на принадлежащих муниципалитету конструкциях. На этот раз до 1 июня 2017 года. Администрация города готовит расчеты по новой предоставленной регионом методике.

Также, по протесту сыктывкарской природоохранной прокуратуры, были внесены изменения в решение совета, которое теперь дает всем гражданам равные права по доступу к водоемам муниципалитета и использованию их ресурсов.

Фото Елены Кабаковой